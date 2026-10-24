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Мигрант из Мексики обезглавил статую морпеха США на монументе с флагом над Иводзимой

Вандал обезглавил статую морпеха на военной базе в США
Фото: iStock/karandaev

На американской военной базе повреждён монумент 1954 года. Злоумышленник молотком отбил голову одной из шести фигур композиции, которая воспроизводит исторический момент поднятия флага американскими морскими пехотинцами на острове Иводзима в годы Второй мировой войны.



Как сообщает издание New York Post, вандалом оказался мигрант из Мексики Мигель Алонсо Мальдонадо Сориано, который нелегально въехал в США в детстве в 1999 году. В 2014 году во время президентства Барака Обамы ему разрешили остаться в стране в рамках программы отсрочки депортации для лиц, прибывших в страну в несовершеннолетнем возрасте. При администрации Джо Байдена этот статус ему продлили.

Сейчас мужчине предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию и уничтожении имущества. Сумма ущерба, нанесённого монументу, исчисляется сотнями тысяч долларов.

Александр Огарёв

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