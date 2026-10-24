Мигрант из Мексики обезглавил статую морпеха США на монументе с флагом над Иводзимой
На американской военной базе повреждён монумент 1954 года. Злоумышленник молотком отбил голову одной из шести фигур композиции, которая воспроизводит исторический момент поднятия флага американскими морскими пехотинцами на острове Иводзима в годы Второй мировой войны.
Как сообщает издание New York Post, вандалом оказался мигрант из Мексики Мигель Алонсо Мальдонадо Сориано, который нелегально въехал в США в детстве в 1999 году. В 2014 году во время президентства Барака Обамы ему разрешили остаться в стране в рамках программы отсрочки депортации для лиц, прибывших в страну в несовершеннолетнем возрасте. При администрации Джо Байдена этот статус ему продлили.
Сейчас мужчине предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию и уничтожении имущества. Сумма ущерба, нанесённого монументу, исчисляется сотнями тысяч долларов.
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