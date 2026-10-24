Мигрант из Мексики обезглавил статую морпеха США на монументе с флагом над Иводзимой

24 октября 2026, 00:44

Вандал обезглавил статую морпеха на военной базе в США

Фото: iStock/karandaev

На американской военной базе повреждён монумент 1954 года. Злоумышленник молотком отбил голову одной из шести фигур композиции, которая воспроизводит исторический момент поднятия флага американскими морскими пехотинцами на острове Иводзима в годы Второй мировой войны.