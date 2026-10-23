Взрывы прогремели на танкерах в Ормузском проливе
Два супертанкера, которые пытались незаконно пройти по южному маршруту Ормузского пролива, подорвались на морских минах. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении ведомства уточняется, что после столкновения с минами на судах произошли взрывы и сильные пожары. В результате машинные отделения танкеров оказались выведены из строя, и суда потеряли ход. Оба корабля остановились на месте у южного побережья Ормузского пролива.
На борту танкеров находилось свыше 4,5 млн баррелей сырой нефти. Экипажи аварийных судов эвакуировали.
Ранее под удар попало торговое судно в Персидском заливе. Инцидент произошёл в 68 морских милях (126 км) к северо-востоку от Аль-Джубайля.
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