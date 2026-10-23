Взрывы прогремели на танкерах в Ормузском проливе

23 октября 2026, 23:54

КСИР: два супертанкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе

Фото: iStock/Dmitri Toms

Два супертанкера, которые пытались незаконно пройти по южному маршруту Ормузского пролива, подорвались на морских минах. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).