Начальник пожарной части погиб при тушении пожара в Иванове
В Иванове во время ликвидации возгорания в производственном здании погиб старший лейтенант внутренней службы Михаил Юрьевич Малаев, который являлся начальником караула управления МЧС России по региону. Об этом проинформировала пресс‑служба ведомства.
Как уточняется в сообщении, Малаев непосредственно участвовал в тушении пожара. В какой‑то момент произошло внезапное обрушение стены. Сотрудник не успел покинуть опасную зону и оказался под завалами. Коллеги оперативно извлекли его, однако спасти мужчину не удалось.
Ранее пламя охватило частный дом в селе Ставропольского края. Жертвами пожара стали несколько человек, включая детей. Расследование инцидента взяла на себя местная прокуратура.
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