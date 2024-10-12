Мигрант из Таджикистана избил и пытался изнасиловать женщину на улице в Подмосковье

Видео: ГСУ СК России по Московской области
Мигранта из Таджикистана избил и пытался изнасиловать женщину на улице в Подмосковье. Раздетую жертву спасли прохожие. Об этом сообщил 12 октября ГСУ СК России по Московской области.
В подмосковном Красногорске задержали гражданина Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину прямо на улице. Все случилось вечером 10 сентября. По версии следствия, подозреваемый вечером напал на женщину на безлюдной и темной улице. Он насильно пытался сорвать с женщины одежду и при этом избил.
В последний момент на помощь пришли прохожие, которые и спасли женщину, а насильник сбежал.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Также следователи проверяют, может ли этот человек быть причастен к другим видам аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 132 УК — насильственные действия с причинением вреда здоровью.
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В последний момент на помощь пришли прохожие, которые и спасли женщину, а насильник сбежал.
«Благодаря оперативным действиям следственных органов, мужчину задержали и доставили в следственный отдел», — сообщает следком.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Также следователи проверяют, может ли этот человек быть причастен к другим видам аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 132 УК — насильственные действия с причинением вреда здоровью.
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Лия Мурадьян