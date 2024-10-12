В США арестовали напавшую на пограничника россиянку

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Власти США арестовали гражданку России за нападение на офицера пограничного патруля. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Россиянка оставила пограничнику царапины. По данным ведомства, 9 октября 43-летняя Олеся Сумина выехала из США в Канаду вместе со своими двумя детьми. Женщина намеревалась попросить убежища. Однако канадские пограничные службы отказали россиянке во въезде. Ее доставили на контрольно-пропускной пункт в Баффало, штат Нью-Йорк.
Когда они приближались к границе США, канадские пограничники сообщили американским представителям, что со Суминой «трудно справиться». Сотрудники таможенной и пограничной службы США попытались допросить россиянку, но она стала вести себя агрессивно, «схватила их за рубашки, поцарапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера».
Ранее малазийские полицейские задержали россиянку за создание помех движению. По данным издания, 32-летняя бездомная россиянка жила в Малайзии последние четыре года. Она въехала в страну как турист, но не смогла вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса и отсутствия денег.
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Когда они приближались к границе США, канадские пограничники сообщили американским представителям, что со Суминой «трудно справиться». Сотрудники таможенной и пограничной службы США попытались допросить россиянку, но она стала вести себя агрессивно, «схватила их за рубашки, поцарапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера».
Ранее малазийские полицейские задержали россиянку за создание помех движению. По данным издания, 32-летняя бездомная россиянка жила в Малайзии последние четыре года. Она въехала в страну как турист, но не смогла вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса и отсутствия денег.
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Александр Климов