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«Не ответила про омонимы»: преподаватель протащил студентку по полу в хабаровском техникуме

Преподаватель хабаровского техникума протащил студентку по полу за омонимы
12 октября 2024, 14:28
Фото: istockphoto/Ridofranz

Фото: istockphoto/Ridofranz

Конфликт между преподавателем и студенткой произошел в Хабаровском техникуме. Во время урока русского языка учитель применил физическую силу к одной из учениц, насильно вытащив ее из кабинета по полу.
Конфликт между преподавателем и студенткой произошел в Хабаровском техникуме. Во время урока русского языка учитель применил физическую силу к одной из учениц, насильно вытащив ее из кабинета по полу.

Видео из Хабаровского техникума транспортных технологий опубликовал местный телеграм-канал «Сводка Хабаровск». На кадрах мужчина хватает девушку за руку и тянет из-за стола. Студенка пытается удержаться, но преподаватель оказывается сильнее. Девушка падает на пол и пытается упереться ногами, но преподаватель продолжает тянуть ее на выход. Все это происходит в глазах других студентов.



По словам очевидцев, конфликт возник после того, как студентка не смогла ответить на вопрос про омонимы. Из-за чего преподаватель начал кричать на девушку и вступила в спор. Конфликт закончился применением силы и публичным выдворением из аудитории по полу.

Что произошло на самом деле, сейчас выясняют правоохранительные органы. Местная прокуратура уже начала проверку по инциденту.

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Губернатор Гусев: В ДТП под Воронежем погиб депутат областной Думы Гапоненко
12 октября 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб генеральный директор производителя плодов и ягод «Острогожсксадпитомник», депутат областной Думы Евгений Гапоненко. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что смертельная авария произошла в Острогожском районе. Он также добавил, что в нынешнем созыве Воронежской областной думы погибший парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

Гусев рассказал, что Евгений Гапоненко помогал с ремонтом, закупкой оборудования в школах, детских садах, учреждениях культуры региона. Он также поддерживал людей, вынужденно переехавших с Донбасса и волонтёров. Возглавляемое им предприятие стало одним из лучших садоводческих хозяйств России. На прилавках магазинов массово появились воронежские груши, алыча, малина, земляника, голубика.

Губернатор выразил соболезнования семье Гапоненко, коллективу «Острогожсксадпитомника» и всем жителям Острогожского района.

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12 человек в больнице: подробности ДТП с вахтовым автобусом и бетономешалкой под Астраханью
После ДТП с автобусом и МАЗом под Астраханью в больнице остаются 12 человек
12 октября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В Астрахани 12 человек попали в больницу после аварии с вахтовым автобусом компании «Газпром добыча Астрахань». Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сообщили 12 октября в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Всего травмы получили 16 человек и трое погибли.
ДТП случилось на автодороге Астрахань - Волгоград в пятницу. В результате аварии три человека получили смертельные травмы. По информации губернатора, угрозы для жизни других пострадавших нет.

В больнице находятся 12 человек. Шесть из них направили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, остальных — в медико-санитарный центр Газпрома.
«У всех средняя степень тяжести. В АМОКБ пациенты лечатся в травматологии, челюстнолицевой и ЛОР, в ЧУЗе находятся пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми и ушибами», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным УМВД, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК — нарушение ПДД, повлекшее смерть.

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Появилось видео покушения на жизнь сотрудника центра «Э» в Ингушетии
12 октября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

В Ингушетии было совершено покушение на заместителя начальника регионального Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Адама Хамхоева. В результате погибли три его телохранителя — братья Аушевы.
В ночь на 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ, на парковке у въезда в город Магас. Полную видеозапись покушения опубликовал телеграм-канал «112». Вооружённые злоумышленники передвигались на российском легковом автомобиле, вероятно, приобретённого специально для совершения преступления.

На кадрах видно, как в начале покушения преступники ненадолго останавливаются около белой иномарки, у которой приоткрыто окно. Затем они поворачивают за угол, где почти сразу начинается стрельба. После этого владелец иномарки оплачивает парковку и уезжает. В настоящее время правоохранители уточняют, причастен ли он к расстрелу сотрудников ЦПЭ.






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В Башкирии охотник случайно застрелил отца, перепутав его с лосем
В Башкирии сын застрелил брата отставного генерала, перепутав с лосем на охоте
12 октября 2024, 12:34

Фото: СК России по Республике Башкортостан

Житель Башкирии на охоте перепутал с лосем и случайно застрелил своего отца — брата генерала в отставке. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности 109 УК, сообщил 12 октября СУ СК России по Башкортостану.
По версии следствия, 11 октября группа из шести мужчин охотилась на лося в лесу недалеко от деревни Большие Шады. Один из охотников, прицеливаясь в животное, не убедился в безопасности зоны и выстрелил. Пуля попала в голову его отцу, который скончался на месте.

Погибшим оказался брат 70-летнего генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, сообщает канал SHOT.

За убийство отца сыну грозит до двух лет колонии.

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#уголовное дело
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Жителей Феодосии возвращаются в дома после пожара на нефтебазе
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жителей Феодосии возвращаются в дома
12 октября 2024, 12:00

Фото: istockphoto/abadonian

В Феодосии большинство жителей, эвакуированных из-за пожара на нефтебазе, вернулись домой. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко 12 октября в Telegram-канале.
По его словам, вечером 11 октября в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек, в основном из микрорайона Северный и улицы Геологической. Ткаченко также отметил, что в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Экстренные службы работают над устранением последствий пожара. Кроме того, сохраняются ограничения на движение транспорта вокруг нефтяного терминала.
«Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей», — написал Ткаченко

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 7 октября. На утро 8 октября более тысячи человек эвакуировали из районов Черноморской набережной и Ближних Камышей. Ситуация остается под контролем местных властей и служб безопасности.

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В Туле полыхает хлебный завод
В Туле вспыхнул пожар на хлебном заводе
12 октября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/abadonian

В Туле горит хлебный завод «Авангард». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Дым виден из разных частей города.

На месте происшествия работают 30 пожарных и восемь единиц техники.

Информация о качестве повреждений и пострадавших уточняется.

Ранее, 9 октября, крупное возгорание произошло на центральном рынке в подмосковном Ногинске. Жители города жаловались, что даже в отдалённых от эпицентра возгорания местах ощущается едкий запах пластика. Огонь распространился по всей площади здания – на три тысячи квадратных километров.

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В Москве в ДТП с автобусом и легковой машиной погиб человек
12 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На Рублёвском шоссе в Москве легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб один человек.
Как сообщила столичная Госавтоинспекция в своём официальном телеграм-канале, столкновение двух транспортных средств произошло в районе дома № 20 по Рублёвскому шоссе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, потерял контроль над машиной и на полной скорости допустил столкновение с автобусом.

От полученных в результате столкновения и удара травм водитель легковушки скончался на месте, до приезда скорой помощи. В настоящее время на месте работают полицейские. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и подробности трагического происшествия.

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В аэропорту Казани введены временные ограничения полётов
12 октября 2024, 10:01

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорт в Казани с утра 12 октября временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены с 8:40 утра.
Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко. В сообщении указано, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В предыдущий раз временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Казани вводились 3 октября. В пресс-службе главы Татарстана отмечали, что в регионе выстроена работа на случай угроз атак беспилотников.

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Бойцы отряда «БАРС-Курск» задержали в Рыльске похитителя оружия ВС РФ
12 октября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/istockphoto

Бойцы из отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали в Рыльске подозреваемого в хищении оружия и военного снаряжения со склада Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что это произошло в ходе мобильного патрулирования, осуществляемого бойцами подразделения совместно с сотрудниками Рыльского управления МВД. По словам губернатора, задержать подозреваемого помогли командир отделения с позывным Внучек и стрелок с позывным Добрый.

Смирнов подчеркнул, что бойцы «БАРС-Курска» во время операции по задержанию похитителя продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Губернатор отметил, что это первый подобный опыт работы участников добровольческого подразделения.

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#курская область
#хищение
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