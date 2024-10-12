«Не ответила про омонимы»: преподаватель протащил студентку по полу в хабаровском техникуме

Фото: istockphoto/Ridofranz
Конфликт между преподавателем и студенткой произошел в Хабаровском техникуме. Во время урока русского языка учитель применил физическую силу к одной из учениц, насильно вытащив ее из кабинета по полу.
Конфликт между преподавателем и студенткой произошел в Хабаровском техникуме. Во время урока русского языка учитель применил физическую силу к одной из учениц, насильно вытащив ее из кабинета по полу.
Видео из Хабаровского техникума транспортных технологий опубликовал местный телеграм-канал «Сводка Хабаровск». На кадрах мужчина хватает девушку за руку и тянет из-за стола. Студенка пытается удержаться, но преподаватель оказывается сильнее. Девушка падает на пол и пытается упереться ногами, но преподаватель продолжает тянуть ее на выход. Все это происходит в глазах других студентов.
По словам очевидцев, конфликт возник после того, как студентка не смогла ответить на вопрос про омонимы. Из-за чего преподаватель начал кричать на девушку и вступила в спор. Конфликт закончился применением силы и публичным выдворением из аудитории по полу.
Что произошло на самом деле, сейчас выясняют правоохранительные органы. Местная прокуратура уже начала проверку по инциденту.
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Видео из Хабаровского техникума транспортных технологий опубликовал местный телеграм-канал «Сводка Хабаровск». На кадрах мужчина хватает девушку за руку и тянет из-за стола. Студенка пытается удержаться, но преподаватель оказывается сильнее. Девушка падает на пол и пытается упереться ногами, но преподаватель продолжает тянуть ее на выход. Все это происходит в глазах других студентов.
По словам очевидцев, конфликт возник после того, как студентка не смогла ответить на вопрос про омонимы. Из-за чего преподаватель начал кричать на девушку и вступила в спор. Конфликт закончился применением силы и публичным выдворением из аудитории по полу.
Что произошло на самом деле, сейчас выясняют правоохранительные органы. Местная прокуратура уже начала проверку по инциденту.
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Лия Мурадьян