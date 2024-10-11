Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Фото: iStock/Zolnierek
Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, который обвиняется в РФ в нападении на полицейского. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что арест продлили до 14 ноября текущего года. Заседание суда должно было пройти в открытом режиме, но журналистов попросили покинуть суд по распоряжению председателя суда Максима Никитина.
Согласно информации следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в полицейский участок из-за хулиганства. Татер отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело.
Изначально столичный суд назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.
Читайте также:
Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации
Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
В Феодосии мужчину задержали за спонсирование ВСУ и передачу данных о ВС РФ
Согласно информации следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в полицейский участок из-за хулиганства. Татер отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело.
Изначально столичный суд назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.
Читайте также:
Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации
Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
В Феодосии мужчину задержали за спонсирование ВСУ и передачу данных о ВС РФ
Екатерина Коршунова