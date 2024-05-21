Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге

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В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю школьницу. Он задержан. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 19-летний парень приехал из Узбекистана, однако на миграционный учёт не встал. Проживает он в доме № 4 по проспекту Славы во Фрунзенском районе Петербурга.
Против него возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Подозреваемого задержали, допросили и поместили в изолятор. Тем временем полиция выясняется все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте.
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Против него возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям. Подозреваемого задержали, допросили и поместили в изолятор. Тем временем полиция выясняется все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана подозревается в покушении на убийство управляющего птицефабрикой в дагестанском Хасавюрте.
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Элина Позднякова