Пьяный мигрант из Афганистана изрезал студентку в Москве: видео, подробности нападения

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20 мая 48-летний мигрант из Афганистана напал на 22-летнюю студентку в московском районе Гольяново на улице Уральская. Мигрант подошёл к девушке со спины и ударил её ножом в шею, после чего попытался скрыться.
В материале «Радио 1» расскажем всё, что известно о преступлении на данный момент.
Как рассказали очевидцы, мужчина сделал вид, что приобнял девушку за шею, а на самом деле нанес ей ножевое ранение в горло.
Стоит отметить, у подозреваемого имеется разрешение на временное проживание в России.
По данным «Российской газеты», пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.
Момент нападение попал на камеры видеонаблюдения. Также очевидцы публиковали снимки, на которых заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе. Сейчас место преступления огорожено сигнальной лентой — там работают криминалисты.
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Мигрант из АфганистанаМигрант напал на девушку средь бела дня на остановке общественного транспорта, а затем попытался сбежать. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что преступник направился в сторону Уральской улицы, где его задержали по горячим следам.
Как рассказали очевидцы, мужчина сделал вид, что приобнял девушку за шею, а на самом деле нанес ей ножевое ранение в горло.
«Женщина, стоявшая рядом, подхватила падающую девушку. Я вызвала скорую помощь. Пока ехали медики, очевидица, которая оказалась медиком по профессии, зажимала пострадавшей рану на шее и все время с ней разговаривала, не давала ей отключиться», — рассказала свидетельница ЧП в беседе с «КП».Другая очевидица рассказала «Российской газете», что проходила рядом с местом происшествия уже после нападения.
«Девушка лежала на асфальте в окружении полиции, а злоумышленник сидел на бордюре уже в наручниках. Близко к пострадавшей я не подходила. Там вокруг нее была небольшая толпа, я видела только, что лежит на земле. Напавший был неадекватен, мне показалось, что он был или сильно пьян, или под наркотиком — голова сильно опущена вниз и видно было по губам, как что-то бормотал», — сказала она.Мигрант действительно был пьян, при нём обнаружили складной нож.
Стоит отметить, у подозреваемого имеется разрешение на временное проживание в России.
Мотив нападения и состояние пострадавшейМотивы покушения неизвестны. Девушка заявила, что не знакома с нападавшим. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее многочисленные порезы. В настоящее время медики борются за ее жизнь.
По данным «Российской газеты», пострадавшая учится в Московском социально-педагогическом институте и подрабатывает логопедом.
Момент нападение попал на камеры видеонаблюдения. Также очевидцы публиковали снимки, на которых заметны следы крови у автобусной остановки на Щелковском шоссе. Сейчас место преступления огорожено сигнальной лентой — там работают криминалисты.
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Алина Юрчак