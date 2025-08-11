Достижения.рф

В Химках мужчина измазал фекалиями все стены в квартире из-за ссоры с женой

Фото: iStock/Chalabala

В Химках мужчина измазал фекалиями все стены в квартире из-за ссоры с женой. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Соседи обратились в полицию из-за громких криков, доносившихся из квартиры. Причина конфликта между супругами осталась неизвестной.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов не стали никого задерживать, предложив супругам самим разобраться. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0