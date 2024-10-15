Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
В Великобритании дворник Убальдо Мануани изнасиловал трех женщин, используя внешнюю схожесть с актером Киану Ривзом. Об этом сообщает Daily Mail.
Потенциальных жертв дворник находил в интернете. Мужчина пользовался своей схожестью с голливудским актером и приглашал женщин на свидание. Во время встреч Мануани подсыпал дамам снотворное и наркотические вещества, после чего насиловал.
Половые акты злоумышленник снимал на видео и отправлял своим друзьям. Так Мануани хвастался, что востребован у женщин.
Мужчину признали виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Его судили по нескольким статьям — насилие и нелегальное распространение интимных изображений. Преступник виновным себя не считает.
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Половые акты злоумышленник снимал на видео и отправлял своим друзьям. Так Мануани хвастался, что востребован у женщин.
Мужчину признали виновным и приговорил к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Его судили по нескольким статьям — насилие и нелегальное распространение интимных изображений. Преступник виновным себя не считает.
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Екатерина Коршунова