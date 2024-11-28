Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в Павловском Посаде

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Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе дома в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Трагедия произошла на улице Кирова. Мусоровоз ехал по дворовой территории. По этой же дороге рядом шла 59-летняя местная жительница.
В какой-то момент водитель совершил наезд на женщину. Уточняется, что в результате полученных травм потерпевшая скончалась. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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