Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима

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Пропавший в Прокопьевске 12-летний школьник сбежал из дома из-за зверских издевательств отчима. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Новый муж матери школьника полгода «воспитывал» его своими методами – выгонял на ночь на холодную веранду и жестоко избивал. Побои были очень сильными, однажды мальчику пришлось самостоятельно зашивать себе порванную губу.
Вечером в воскресенье, 24 ноября Кирилл зашел в магазин и лёг за прилавком с молочной продукцией, между коробками. Ночами выходил, чтобы поесть и прятался обратно. Мать школьника подала заявление о пропаже только спустя сутки. Вскоре правоохранители нашли изуродованного ребенка и отправили в больницу.
Отчима, который зверски избивал парня, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Вечером в воскресенье, 24 ноября Кирилл зашел в магазин и лёг за прилавком с молочной продукцией, между коробками. Ночами выходил, чтобы поесть и прятался обратно. Мать школьника подала заявление о пропаже только спустя сутки. Вскоре правоохранители нашли изуродованного ребенка и отправили в больницу.
Отчима, который зверски избивал парня, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова