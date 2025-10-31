31 октября 2025, 19:35

В Лондоне египтянин изнасиловал местную жительницу, используя Google-переводчик

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Лондоне мигрант изнасиловал девушку, используя Google-переводчик. Об этом пишут местные СМИ.