Мигрант изнасиловал девушку, используя Google-переводчик
В Лондоне мигрант изнасиловал девушку, используя Google-переводчик. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что 31-летний гражданин Египта Мустафа Элбохи приплыл в Великобританию летом. Он рассчитывал получить в стране убежище, однако в сентябре получил отказ. При этом мужчина не уехал, а решил попытаться жить нелегально.
В какой-то день он встретил местную жительницу. Девушка поинтересовалась, на каком языке говорит египтянин, чем привлекла его внимание.
Схватив её за руку, мигрант утащил её в укромное место. Используя переводчик, он сообщил ей о своих намерениях, после чего дважды изнасиловал.
После произошедшего британка сразу обратилась в полицию и мужчину задержали.
В ходе судебного заседания Элбохи заявил, что страдает клаустрофобией, поэтому его не должны сажать в тюрьму. Он настаивает на том, чтобы его отпустили под залог.
