Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю прямо в очереди в магазине

22 октября 2025, 19:37

В Британии иностранец изнасиловал 16-летнюю девушку в очереди в торговом центре

Фото: iStock/iweta0077

Иностранец изнасиловал 16-летнюю девушку в торговом центре Западного Йоркшира в Великобритании. Об этом сообщает Daily Express.