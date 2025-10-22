Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю прямо в очереди в магазине
Иностранец изнасиловал 16-летнюю девушку в торговом центре Западного Йоркшира в Великобритании. Об этом сообщает Daily Express.
Несовершеннолетняя подверглась сексуальному насилию, когда стояла в очереди в торговом центре Джорданторп. Согласно предварительной информации, злоумышленник изнасиловал девушку и скрылся с места происшествия.
На сегодняшний день правоохранительные органы проводят активные поисковые мероприятия. Свидетели описали преступника как мужчину около сорока лет, с азиатскими чертами лица, ростом примерно 165 сантиметров и бородой.
Пострадавшей предоставлена необходимая психологическая помощь.
