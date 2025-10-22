Достижения.рф

Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю прямо в очереди в магазине

В Британии иностранец изнасиловал 16-летнюю девушку в очереди в торговом центре
Фото: iStock/iweta0077

Иностранец изнасиловал 16-летнюю девушку в торговом центре Западного Йоркшира в Великобритании. Об этом сообщает Daily Express.



Несовершеннолетняя подверглась сексуальному насилию, когда стояла в очереди в торговом центре Джорданторп. Согласно предварительной информации, злоумышленник изнасиловал девушку и скрылся с места происшествия.

На сегодняшний день правоохранительные органы проводят активные поисковые мероприятия. Свидетели описали преступника как мужчину около сорока лет, с азиатскими чертами лица, ростом примерно 165 сантиметров и бородой.

Пострадавшей предоставлена необходимая психологическая помощь.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0