Во Франции ограбили ещё один музей через несколько часов после Лувра
Музей «Дом просвещения Дени Дидро» ограбили в ночь после кражи в Лувре. Об этом заявил директор одной из управляющих структур мэрии города Лангр на востоке Франции Пьеррик Уайт, передает BFMTV.
Примечательно, что «Дом просвещения Дени Дидро» стал пятым французским музеем, подвергшимся ограблению за прошедшую неделю.
Преступники разбили стекло витрины музейной экспозиции и похитили часть ценных экспонатов. Среди украденных предметов оказались золотые и серебряные монеты, найденные во время строительных работ в одном из городских зданий. Эти артефакты были переданы в музей в 2011 году.
Уайт подчеркнул, что система безопасности музея функционирует корректно: правоохранительные органы получили записи с камер видеонаблюдения, а сигнализация сработала должным образом. В настоящее время ожидается завершение расследования, которое позволит определить размер ущерба.
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
