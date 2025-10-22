Во Франции ограбили ещё один музей через несколько часов после Лувра

22 октября 2025, 19:07

Во Франции после кражи в Лувре ограбили музей «Дом просвещения Дени Дидро»

Фото: iStock/AnnaStills

Музей «Дом просвещения Дени Дидро» ограбили в ночь после кражи в Лувре. Об этом заявил директор одной из управляющих структур мэрии города Лангр на востоке Франции Пьеррик Уайт, передает BFMTV.