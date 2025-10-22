Во Франции женщину похитили и пять лет пытали в гараже
Во Франции женщину в течение пяти лет держали в плену и подвергали ее пыткам, передает Midi Libre.
В Сен-Мольфе пожилой мужчина и его супруга на протяжении почти пяти лет держали взаперти свою 45-летнюю соседку. Условия содержания были ужасающими, а последние деньги с банковского счета жертвы злоумышленники переводили на свой.
По информации прокуратуры, пострадавшая была психологически уязвима и, хотя пыталась сбежать, из-за страха часто возвращалась обратно. 14 октября ей всё же удалось покинуть место заточения, и она обратилась за помощью. Женщину госпитализировали с переохлаждением.
В больнице жертва рассказала, что жила в саду или гараже рядом с домом своих мучителей. Она справляла нужду в кастрюли и пакеты, ела кашу, смешанную с моющим средством, и не могла выходить на улицу.
Пенсионеры признали лишь часть обвинений. Расследование продолжается.
