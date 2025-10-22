23-летний мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер
23-летний мужчина скончался после того, как принял лекарство от эректильной дисфункции перед игрой в футбол в бразильском штате Баия. Об этом сообщает издание Correio24horas.
Инцидент произошел в районе Мария-Китерия города Фейра-де-Сантана. 19 октября мужчина принял лекарство и отправился играть в футбол. В течение дня ему стало плохо: начались сильные головные боли, особенно в области за глазами. Родители срочно доставили его в больницу.
По медицинским документам молодой человек оставался под наблюдением всю ночь. Утром 20 октября состояние пациента ухудшилось. Медицинская бригада приступила к реанимационным мероприятиям, но сердце пострадавшего остановилось.
На место происшествия вызвали Технический департамент полиции для проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
