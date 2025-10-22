23-летний мужчина принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол и умер

22 октября 2025, 18:33

Мужчина умер после того, как принял лекарство для эрекции перед игрой в футбол

Фото: iStock/Soumen Hazra

23-летний мужчина скончался после того, как принял лекарство от эректильной дисфункции перед игрой в футбол в бразильском штате Баия. Об этом сообщает издание Correio24horas.