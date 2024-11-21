В Башкирии подросток заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту

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В Башкирии одиннадцатиклассник заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту в популярной игре Roblox. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девочка выполнила условие, однако в ответ не получила обещанных робуксов от 17-летнего юноши. Тогда она пожаловалась на произошедшее матери.
После её обращения в полицию правоохранителям удалось оперативно задержать несовершеннолетнего. В отношении молодого человека возбудили дело по статье Уголовного кодекса о совершении насильственных действий сексуального характера.
Юноша учится в 11 классе. Он вырос в благополучной полной семье и ранее не состоял на учёте.
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После её обращения в полицию правоохранителям удалось оперативно задержать несовершеннолетнего. В отношении молодого человека возбудили дело по статье Уголовного кодекса о совершении насильственных действий сексуального характера.
Юноша учится в 11 классе. Он вырос в благополучной полной семье и ранее не состоял на учёте.
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Анастасия Чинкова