В Подмосковье женщины-мигрантки похитили игрушку у тяжелобольной девочки
В подмосковном Звенигороде у трёхлетней девочки похитили плюшевую игрушку. Слова отца ребёнка, рассказавшего о произошедшем, приводит 360.ru.
По словам родителя, девочка забыла любимого пингвина в кафе. Когда семья вернулась, игрушки на месте уже не было. Запись с камер видеонаблюдения показала, что её забрали и унесли с собой две женщины восточной внешности.
«Ей три года. Она перенесла тяжёлую операцию на сердце, и эта игрушка была с ней всегда, она ей крайне ценна», — рассказал мужчина.Как уточнил отец, в апреле этого года девочка стала первым пациентом, которому в Детском центре им. Рошаля провели уникальную роботизированную операцию по коррекции врождённого порока сердца. Плюшевый пингвин всё это время находился рядом с ней. Семья обратилась в полицию. Сейчас предпринимаются все меры для возврата игрушки владелице.