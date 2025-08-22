В Подмосковье женщины-мигрантки похитили игрушку у тяжелобольной девочки

22 августа 2025, 20:06

В Звенигороде мигрантки украли игрушку у девочки с больным сердцем

Фото: Istock/LARISA DUKA

В подмосковном Звенигороде у трёхлетней девочки похитили плюшевую игрушку. Слова отца ребёнка, рассказавшего о произошедшем, приводит 360.ru.





По словам родителя, девочка забыла любимого пингвина в кафе. Когда семья вернулась, игрушки на месте уже не было. Запись с камер видеонаблюдения показала, что её забрали и унесли с собой две женщины восточной внешности.

«Ей три года. Она перенесла тяжёлую операцию на сердце, и эта игрушка была с ней всегда, она ей крайне ценна», — рассказал мужчина.