Молодой футболист, которого жестоко избили мигранты в Подмосковье, умер в коме

23 августа 2025, 16:13

Футболист Арсений Ерошевич умер от травм, полученных в драке с мигрантами

Фото: Istock/natrot

Футболист подмосковного клуба «Русская община» Арсений Ерошевич скончался после полученных ранее травм. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственников спортсмена. Ранее он находился в коме.