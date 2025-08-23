Молодой футболист, которого жестоко избили мигранты в Подмосковье, умер в коме
Футболист подмосковного клуба «Русская община» Арсений Ерошевич скончался после полученных ранее травм. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на родственников спортсмена. Ранее он находился в коме.
Инцидент произошёл в Щёлково. В результате конфликта Ерошевич получил множественные переломы, разрыв гортани, открытую черепно-мозговую травму и гематому мозга. Драка с участием мигрантов произошла 19 августа. По информации клуба, после столкновения один на один к оппоненту футболиста присоединились другие лица.
В ходе оперативных мероприятий правоохранителям удалось установить и задержать около десяти предполагаемых участников инцидента. По предварительной информации, фигурантам дела могут быть предъявлены обвинения по статье «Хулиганство». В зависимости от окончательной квалификации деяния и тяжести последствий, максимальное наказание по статье может достигать десяти лет лишения свободы.
