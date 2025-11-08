Мигрант изнасиловал петербурженку в лесопарке

08 ноября 2025, 19:05

Мигрант изнасиловал 36-летнюю петербурженку около дома

Фото: istockphoto/PaulRobles

Полиция оперативно задержала приезжего по подозрению в нападении на жительницу Колтушей в Ленобласти. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.