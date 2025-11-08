Мигрант изнасиловал петербурженку в лесопарке
Полиция оперативно задержала приезжего по подозрению в нападении на жительницу Колтушей в Ленобласти. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
36‑летняя женщина пожаловалась, что на нее напал неизвестный в лесополосе рядом с домом №3 по Верхней улице. Примерно через час после обращения подозреваемого задержали сотрудники патрульно‑постовой службы в магазине в доме №16 в том же районе.
Задержанным оказался 18‑летний гражданин одной из республик Центральной Азии, который недавно прибыл в регион. Сейчас проводится проверка.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
