Разложившееся тело девушки нашли под кроватью ее парня

08 ноября 2025, 18:12

В Индии мужчина задушил сожительницу и спрятал ее тело под кроватью

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Разложившееся тело девушки нашли в индийском штате Харьяна. Об этом сообщает телеканал NDTV.