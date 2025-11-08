Достижения.рф

Разложившееся тело девушки нашли под кроватью ее парня

В Индии мужчина задушил сожительницу и спрятал ее тело под кроватью
Разложившееся тело девушки нашли в индийском штате Харьяна. Об этом сообщает телеканал NDTV.



Страшную находку сделали в деревне Дундахера после жалоб соседей на сильный запах. В погибшей опознали 26-летнюю Ангури. Девушка жила вместе с мужчиной по имени Ануй почти полтора года. Дом, в котором нашли труп, пара сняла около 20 дней назад. В последний раз Ангури видели живой 31 октября, когда она возвращалась с работы.

Следователи выяснили, что мужчина задушил сожительницу примерно неделю назад, спрятал тело под кроватью и скрылся, заперев дом снаружи.

В отношении Ануя возбудили уголовное дело и объявили его в розыск. Тело его жертвы направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что полиция индийского округа Думка обнаружила обезглавленное тело 17-летней девушки.

