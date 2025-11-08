В Тульской области нашли человека, причастного к взрыву газа в жилом доме
Следователи нашли человека, причастного к взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Тульской области.
Также выяснились все обстоятельства частичного обрушения здания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому.
Напомним, при взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино частично обрушился один подъезд. К счастью, под завалами людей не оказалось. Из соседних подъездов эвакуировали 10 жильцов — сейчас они находятся у друзей и родственников, а также в ПВР, который организовали в школе №1.
По словам губернатора Дмитрия Миляева, всего пострадали четыре человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Читайте также: