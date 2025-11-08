Достижения.рф

В Тульской области нашли человека, причастного к взрыву газа в жилом доме

Фото: iStock/blinow61

Следователи нашли человека, причастного к взрыву газа в жилом доме в поселке Куркино. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Тульской области.



Также выяснились все обстоятельства частичного обрушения здания. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, при взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино частично обрушился один подъезд. К счастью, под завалами людей не оказалось. Из соседних подъездов эвакуировали 10 жильцов — сейчас они находятся у друзей и родственников, а также в ПВР, который организовали в школе №1.

По словам губернатора Дмитрия Миляева, всего пострадали четыре человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0