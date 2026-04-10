Мигрант изнасиловал школьницу прямо на сидении в поезде по пути в город
В Великобритании 50-летнего мигранта признали виновным в изнасиловании 13-летней девочки в поезде. Как сообщает Metro, преступление он совершил 16 июня прошлого года во время поездки по маршруту Саутенд — Лондон.
Мужчина сел напротив школьницы и попытался заговорить с ней через приложение-переводчик. Когда девочка пересела, злоумышленник последовал за ней, заблокировал выход и надругался над потерпевшей. Изнасилование продолжалось до прибытия состава на станцию Фенчерч-стрит, где жертве удалось сбежать. О случившемся она рассказала попутчикам в другом поезде, которые вызвали полицию.
Правоохранителям удалось отследить насильника по записям камер наблюдения. Его задержали в Пекхэме, а при обыске дома изъяли одежду, в которой он был в момент нападения. Суд признал мужчину виновным по двум пунктам обвинения в насильственном половом акте, трем — в сексуальном насилии, а также в покушении на изнасилование.
Приговор огласят 17 июня.
Читайте также: