Молодые люди угрожали школьнице шантажом и насиловали ее два месяца
В Казахстане 16-летняя школьница два месяца подвергалась насилию со стороны группы молодых людей, которые ее шантажировали.
Как сообщает Orda.kz, в январе девочка познакомилась в интернете с парнем, хотя ее старший брат, являющийся официальным опекуном, запрещал ей общаться с незнакомцами. Вскоре новый знакомый ночью позвонил подростку и, угрожая рассказать брату об их «отношениях», потребовал выйти из дома. Испугавшись разоблачения, девушка согласилась на встречу, где юноша начал к ней приставать.
Впоследствии злоумышленник передал номер телефона школьницы семерым своим приятелям. Опасаясь, что те тоже сообщат брату о происходящем, жертва встречалась с ними, где подвергалась насилию.
О случившемся стало известно после того, как в ситуацию вмешался директор школы, который затем поставил в известность родственника девушки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На текущий момент из восьми подозреваемых задержали только двоих.
