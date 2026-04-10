Крупная авария унесла жизни детей в Армении

В Армении в ДТП погибли шесть человек и 11 пострадали
Фото: iStock/Motortion

Шесть человек, включая двоих детей, погибли и 11 пострадали в ДТП в Армении. Об этом 10 апреля сообщил Минздрав республики в соцсетях.



Трагедия произошла 10 апреля на трассе Армавир-Гюмри, вблизи поселка Агин Ширакской области. Предварительно, столкнулись автомобили Opel и BMW. Последний съехал с дороги в поле и перевернулся.

Прибывшая на место аварии скорая госпитализировала пятерых детей, двоих из них спасти не смогли. Еще троих готовят к перевозке в больницу Еревана. Остальные пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, их поместили в отделение интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган на трассе U.S. 131 загорелся бензовоз, перевозивший около 30 тысяч литров топлива.

Лидия Пономарева

