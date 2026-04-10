Труп зарезанной женщины нашли в парадной дома в Петербурге

Фото: istockphoto/blinow61

В парадной одного из жилых домов в Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом пишет РЕН ТВ.



По версии следствия, между погибшей и её сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина нанёс соседке не менее шести колото-резаных ран. После этого злоумышленник покончил с собой.

В региональном СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Ранее уточнялось, что все произошло на улице Рубинштейна.

До этого сообщалось, что в Стерлитамакском районе Башкирии 34-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на двух односельчан.

Никита Кротов

