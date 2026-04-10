Труп зарезанной женщины нашли в парадной дома в Петербурге
В парадной одного из жилых домов в Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом пишет РЕН ТВ.
По версии следствия, между погибшей и её сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина нанёс соседке не менее шести колото-резаных ран. После этого злоумышленник покончил с собой.
В региональном СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Ранее уточнялось, что все произошло на улице Рубинштейна.
