Мигрант изнасиловал женщину, чтобы стать отцом и получить гражданство
Гражданин Турции получил срок за изнасилование медсестры в Германии. По версии следствия, он хотел стать отцом ее ребенка, чтобы получить гражданство. Об этом сообщает kosmo.at.
По данным издания, мужчина приехал в Германию в начале 2024 года и попросил убежища. Ему отказали и депортировали, но в октябре он вернулся, начал получать социальные пособия и работать музыкантом на свадьбах. В соцсетях турок познакомился с местной медсестрой, однако на личной встрече она отказала ему в свидании, после чего мигрант изнасиловал ее.
Спустя время немка забеременела. Узнав об этом, иностранец привел ее в мэрию, чтобы она подписала документ и указала его отцом. Кроме того, он угрожал женщине ножом и требовал, чтобы она выносила ребенка. По версии следствия, все эти манипуляции ему были нужны для получения немецкого паспорта.
Через неделю пострадавшая обратилась в полицию. Суд приговорил мигранта к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Обе стороны остались недовольны таким решением и подали апелляции — новое рассмотрение состоится в феврале следующего года.
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