19 ноября 2026, 22:56

Мигрант из Турции изнасиловал медсестру в Германии, чтобы получить гражданство

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Гражданин Турции получил срок за изнасилование медсестры в Германии. По версии следствия, он хотел стать отцом ее ребенка, чтобы получить гражданство. Об этом сообщает kosmo.at.