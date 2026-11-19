В Индии медведь напал на лесника, выскочив из заброшенного дома
В Индии лесник едва не погиб, пытаясь выгнать медведя из заброшенного дома. Об этом пишет газета The Times of India.
Инцидент произошел в деревне Сингхола. Хищник забрел в населенный пункт и обосновался в одном из заброшенных домов. Обеспокоенные жители сообщили об опасном соседстве в лесной департамент. Сотрудники ведомства прибыли на место через два дня и собирались отогнать зверя в лес, однако тот неожиданно выскочил из укрытия и набросился на лесника Нилканта Саху. Этот момент попал на видео.
Коллеги отбили пострадавшего криками и палками — медведь скрылся в лесном массиве, а мужчина смог выжить. Позже выяснилось, что за время своего пребывания хищник раскопал в доме пол и повредил находившиеся там вещи.
После публикации видеозаписи руководитель местного лесного ведомства обратил внимание, что у сотрудников не было необходимой защитной экипировки. По его словам, Саху отправился на операцию без специальной формы и снаряжения.
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