19 ноября 2026, 20:31

NYP: 134 пассажира лайнера Caribbean Princess подхватили неизвестную болезнь

Фото: iStock/pigphoto

Свыше сотни пассажиров круизного лайнера Caribbean Princess подхватили неизвестную желудочно-кишечную болезнь во время плавания по Карибскому морю. Об этом пишет газета The New York Post.