Свыше сотни пассажиров круизного лайнера заразились неизвестной болезнью
Свыше сотни пассажиров круизного лайнера Caribbean Princess подхватили неизвестную желудочно-кишечную болезнь во время плавания по Карибскому морю. Об этом пишет газета The New York Post.
По данным издания, заболевание проявилось на четвертый день двенадцатидневного круиза, а вспышку зафиксировали 11 ноября, когда судно покинуло Форт-Лодердейл. Причина пока не установлена, среди симптомов наблюдаются диарея и рвота. Сейчас признаки болезни есть у 134 из 2936 пассажиров и у 14 из 1132 членов экипажа.
Несмотря на ситуацию, лайнер продолжает идти по запланированному маршруту и должен вернуться во Флориду 23 ноября.
Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана танкер протаранил речное круизное судно. В момент столкновения пассажирский корабль находился на стоянке на реке Миссисипи неподалеку от порта. После удара он получил пробоину и начал набирать воду.
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