Туристка упала с горы высотой 3500 метров и чудом выжила
В США туристка упала с высоты 3,5 тысячи метров и чудом выжила. Об этом пишет газета The New York Post.
По данным издания, инцидент произошел 26 октября на горе Тимпаногос. Женщина поскользнулась, находясь на вершине, пролетела сотни метров и остановилась на узком обрыве. Чтобы поднять пострадавшую, власти округа Юта привлекли вертолет. В результате спасательная операция прошла успешно. Сейчас состояние туристки улучшается.
Ранее сообщалось, что на Канарских островах турист едва не утонул в океане из-за мощных волн. Ради эффектного снимка экстремал забрался на край скалы у самой кромки воды. В этот момент на берег обрушилась мощная волна и смыла его.
Из-за сильного течения мужчина долго не показывался на поверхности. Отдыхающие один за другим прыгали в океан, чтобы помочь ему. К счастью, вскоре пловец сам выгреб из опасного залива.
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