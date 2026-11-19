19 ноября 2026, 20:47

NYP: туристка упала с горы Тимпаногос и чудом выжила, застряв на узком обрыве

Фото: iStock/molchanovdmitry

В США туристка упала с высоты 3,5 тысячи метров и чудом выжила. Об этом пишет газета The New York Post.