Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП

18 августа 2024 года в Стерлитамаке произошла ужасная авария, в которой умерла 18-летняя студентка Елизавета Н. В тот роковой день девушка случайно оказалась в автомобиле своей подруги Алины К., которая попросила её прокатиться. Водителем стал 22-летний Александр Г., парень Алины. Как сейчас живут виновники страшного ДТП расскажет «Радио 1».