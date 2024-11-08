Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП

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18 августа 2024 года в Стерлитамаке произошла ужасная авария, в которой умерла 18-летняя студентка Елизавета Н. В тот роковой день девушка случайно оказалась в автомобиле своей подруги Алины К., которая попросила её прокатиться. Водителем стал 22-летний Александр Г., парень Алины. Как сейчас живут виновники страшного ДТП расскажет «Радио 1».
Машина выехала на встречку на большой скорости
Согласно информации от сотрудников ГИБДД, 18 августа автомобиль Mitsubishi Galant на большой скорости выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать другое транспортное средство, но не справился с управлением и столкнулся со встречным Renault Logan.
Свидетели сообщили, что автомобиль, за рулем которого находился Александр, передвигался на высокой скорости по встречной полосе и не смог избежать столкновения. В результате аварии также пострадали подруга Лизы и водитель с пассажиром другого автомобиля. Очевидцы немедленно оказали помощь пострадавшим.
В тот момент Елизавета всё ещё была жива и в сознании, но в конце концов её организм не смог справиться с травмами, которые оказались слишком серьёзными. Когда прибыла скорая, сердце молодой девушки уже не билось.
Похороны состоялись 21 августа. Все близкие и неравнодушные жители Стерлитамака, узнавшие о происшествии из социальных сетей, пришли попрощаться с Елизаветой. Осенью 2024 года девушке должно было исполниться 19 лет. Она готовилась к новому курсу педагогического колледжа и мечтала работать в школе.
Свадьба после трагедии
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб человек. Однако спустя два месяца расследование ещё не завершено. Родственники жертвы возмущены тем, что Александр продолжает жить своей обычной жизнью и не проявляет раскаяния.
«Виновник, пока идет следствие, живет своей жизнью, как будто ничего не произошло», — рассказали для «КП-Уфа» близкие девушки.Недавно, несмотря на трагедию, произошедшую несколько месяцев назад, Александр и Алина, на чьих глазах и из-за действий которых погибла Елизавета, сыграли свадьбу. На фотографиях пара выглядит счастливой и беззаботной, что стало дополнительным ударом для родственников Лизы, которые до сих пор не могут прийти в себя от утраты.
«Они поженились 18 октября, спустя ровно два месяца после гибели Лизы», — сообщила подруга Лизы.
Не признаёт вину
Особенно сильно близких возмущает то, что родные Александра пытались уговорить родителей Лизы забрать заявление из полиции. Однако они отказались это сделать, так как виновный должен понести заслуженное наказание. Кроме того, водитель, из-за которого погибла 18-летняя девушка, даже не принёс извинений перед её родителями.
«Родители тяжело переживают смерть Лизы. До сих пор не могут поверить, что больше ее не увидят. Мама каждый день плачет, из-за этого давление у нее», — рассказала подруга погибшей девушки.
На данный момент же Александр не признаёт свою вину. По его мнению, это была всего лишь трагическая случайность, и он не желал смерти Лизы — обстоятельства сложились так, как сложились. Из-за этого он не чувствует угрызений совести и продолжает жить, как если бы ничего не произошло.
«Следствие идет уже второй месяц, а виновник даже вины своей не признает! Мы не хотим, чтобы ему все сошло с рук», — поделился с «КП-Уфа» брат Лизы.
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