В Москве на МКАД опрокинулись два авто после столкновения

Фото: iStock/Anton Novikov
На внутренней стороне 24-го км МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, что затруднило движение.
Движение ограничено на участке длиной 0,3 км и осуществляется только по одной из пяти полос.
Оперативные службы столицы, уточняющие обстоятельства ДТП и данные о возможных пострадавших, уже работают на месте, как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В департаменте порекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты, обещая как можно скорее восстановить движение на участке.
3 ноября на Москворецкой набережной в столице один человек погиб и еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей.
Читайте также:
В ДТП с двумя машинами в Кашире пострадал ребёнок
В Москве произошло массовое ДТП
Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве
Оперативные службы столицы, уточняющие обстоятельства ДТП и данные о возможных пострадавших, уже работают на месте, как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В департаменте порекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты, обещая как можно скорее восстановить движение на участке.
3 ноября на Москворецкой набережной в столице один человек погиб и еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей.
Читайте также:
В ДТП с двумя машинами в Кашире пострадал ребёнок
В Москве произошло массовое ДТП
Mash: массовое ДТП из-за гололедицы с участием 11 машин произошло в Москве
Мария Моисеева