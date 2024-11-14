В Москве электробус врезался в столб, три человека пострадали

Фото: istockphoto/ Sachkv
Три человека пострадали в аварии, которая произошла из-за столкновения электробуса со столбом, информирует Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Дорожно-транспортное-происшествие произошло на столичном Алтуфьевском шоссе недалеко от дома номер 50. Причиной аварии стало плохое самочувствие водителя электробуса — поэтому он наехал на мачту городского освещения.
В результате столкновения пострадали три человека, один из которых — водитель транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи и спасательная служба.
Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное ДТП с автобусом. В результате происшествия пострадало более 40 человек. Как отмечается, маршрутка перевернулась в Рас-Сидре на юге Синая. Среди пострадавших оказался 31 российский и украинский турист.
Читайте также:
В Москве на МКАД опрокинулись два авто после столкновения
Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП
В Узбекистане из-за упавшего валуна погибло три человека
В результате столкновения пострадали три человека, один из которых — водитель транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи и спасательная служба.
Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное ДТП с автобусом. В результате происшествия пострадало более 40 человек. Как отмечается, маршрутка перевернулась в Рас-Сидре на юге Синая. Среди пострадавших оказался 31 российский и украинский турист.
Читайте также:
В Москве на МКАД опрокинулись два авто после столкновения
Свадьба через два месяца после похорон: родные погибшей 18-летней студентки обратились к виновнику ДТП
В Узбекистане из-за упавшего валуна погибло три человека
Ольга Енгалычева