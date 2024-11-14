В Москве электробус врезался в столб, три человека пострадали

Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие. О причинах произошедшего расскажет «Радио 1».