Мигрант надругался над 11-летней школьницей из Екатеринбурга

Фото: iStock/slkoceva

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о насилии над 11‑летней девочкой с Уралмаша. Об этом сообщает Е1.RU.



По информации следствия, подозреваемый — мигрант, с которым девочка познакомилась во время прогулки с подругами. Молодые люди встретились в торговом центре «Карнавал», после чего девушки согласились поехать вместе с новыми знакомыми на съемную квартиру.

По данным источника, в квартире старшие подруги уединились с парнями. Один из них начал приставать к 11-летней девочке, совершая действия сексуального характера.

Когда мать несовершеннолетней узнала о произошедшем, она обратилась в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Известно, что пострадавшая растет в многодетной семье, но ее мать ранее пытались лишить родительских прав. Расследование продолжается, ведется поиск подозреваемого.

Екатерина Коршунова

