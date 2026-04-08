Житель Югры гонялся за детьми с ножом по двору и получил срок
В Нижневартовске мужчина получил срок за угрозы ножом в адрес несовершеннолетних. Об этом проинформировали в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.
В феврале прошлого года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил припаркованную во дворе одного из домов машину, используя нож. Затем он направил оружие на двух детей, находившихся поблизости, и угрожал им физической расправой. Уточняется, что несовершеннолетние не пострадали, а получили лишь сильный испуг. На месте происшествия правонарушителя задержал начальник городского управления МВД России.
В ходе судебного разбирательства мужчину признали виновным по двум статьям: умышленное повреждение чужого имущества (часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации) и хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации). Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
