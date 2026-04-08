Саша Белый изощренно убил тюменского рэпера, которого заподозрил в изнасиловании своей падчерицы
Мужчина загнал молодого человека в ледяную воду и крикнул: «Плыви и смывай свои грехи». Вскоре у парня начались судороги, и он утонул.
Мужчина загнал молодого человека в ледяную воду и крикнул: «Плыви и смывай свои грехи». Вскоре у парня начались судороги, и он утонул.
В октябре прошлого года в Тюмени пропал 25-летний Данил Дёмин. Его тело нашли только в конце марта. Главным подозреваемым в убийстве стал 41-летний рецидивист Александр Белевич, известный под прозвищем, напоминающим культового персонажа из сериала «Бригада».
Падчерица Белевича заявила, что Данил якобы изнасиловал её на вечеринке. Вместо того чтобы обратиться в полицию и провести необходимые экспертизы, Александр решил самостоятельно вершить правосудие. Сначала он с гордостью рассказывал друзьям о своём деянии, называя себя «Ворошиловским стрелком». Однако после задержания мужчина не признал своей вины, утверждая, что не знает обстоятельств смерти Данила.
