Мигрант надругался над 15-летним россиянином и получил суровый срок
Суд в ХМАО вынес приговор иностранцу по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на городской суд.
По версии следствия, с двумя пострадавшими школьниками мужчина познакомился в интернете. С одним из них он переписывался на протяжении месяца — сообщения носили непристойный характер. Крое того, педофил отправлял юноше порнографические материалы.
Другому мальчику было 15 лет, когда онлайн-собеседник пригласил его к себе домой. Там они распивали алкогольные напитки, после чего хозяин начал домогаться гостя.
В отношении подсудимого возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что 70-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности восьмилетней девочки в Апшеронском районе Краснодарского края.
Читайте также: