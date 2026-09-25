Мигрант надругался над 15-летним россиянином и получил суровый срок

25 сентября 2026, 22:44

В ХМАО мигрант получил 18 лет за надругательство над подростком

Фото: iStock/Alexander Semenov

Суд в ХМАО вынес приговор иностранцу по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на городской суд.