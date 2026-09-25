Ребенок серьезно заболел из-за насекомых на съемной квартире

25 сентября 2026, 20:27

В Сочи трехлетний мальчик заболел из-за кожеедов под кроватью в съемной квартире

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Сочи трехлетний мальчик серьезно заболел из-за кожеедов, которые жили под кроватью в съемной квартире стоимостью 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают телеграм-каналы.