Ребенок серьезно заболел из-за насекомых на съемной квартире
В Сочи трехлетний мальчик серьезно заболел из-за кожеедов, которые жили под кроватью в съемной квартире стоимостью 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Мать ребенка Екатерина рассказала, что ее у сына неоднократно подскакивала температура до 38,8 градуса, начинались рвота и понос, губы синели, а руки и ноги бледнели. Один раз сахар в крови снизился до 2,8. Скорую семья вызывала трижды. Позднее на коже малыша появились укусы, волдыри и отеки.
Причиной стало множество кожеедов, скопившихся под кроватью. Родители срочно покинули жилье, и ребенку стало лучше. Сейчас женщина вместе с мужем добиваются признания того, что ухудшение здоровья сына было вызвано именно насекомыми в квартире.
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