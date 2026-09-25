Раскрыто число пострадавших в массовом ДТП в Москве

25 сентября 2026, 21:47

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Массовое ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.