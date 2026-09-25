Достижения.рф

Раскрыто число пострадавших в массовом ДТП в Москве

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ленинградском проспекте в Москве
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Массовое ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.



По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, запечатлены последствия аварии: разбитые машины и прибывшие кареты скорой помощи.

В настоящее время пострадавших осматривают медики. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что авария с участием легкового автомобиля и экипажа скорой помощи произошла на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы в Москве.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0