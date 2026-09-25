Раскрыто число пострадавших в массовом ДТП в Москве
Массовое ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По предварительным данным, столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, запечатлены последствия аварии: разбитые машины и прибывшие кареты скорой помощи.
В настоящее время пострадавших осматривают медики. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что авария с участием легкового автомобиля и экипажа скорой помощи произошла на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы в Москве.
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