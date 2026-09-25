Четыре человека пропали после пожара на судне «Триумф у Камчатки

25 сентября 2026, 19:09

Фото: iStock/KONSTANTIN AKIMOV

Возле побережья Камчатки загорелось судно «Триумф», 25 из 29 членов экипажа спасли. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.