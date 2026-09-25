Четыре человека пропали после пожара на судне «Триумф у Камчатки
Возле побережья Камчатки загорелось судно «Триумф», 25 из 29 членов экипажа спасли. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
Экипаж покинул борт и на момент прибытия сотрудников экстренных служб находился на спасательных плотах. Подошедшее на место судно «Персей» сняло с лодок 25 человек. Оно должно прибыть в порт Петропавловска-Камчатского в 06:00 по местному времени (21:00 по московскому), где спасенных высадят на берег. По предварительным данным, при пожаре пострадали семь человек.
Еще четверо членов экипажа пропали, их поиски продолжаются. Из Петропавловска-Камчатского в сторону горящего «Триумфа» направят судно «Суворовец», оно прибудет к месту происшествия через десять часов, уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае браконьер погиб в результате погони на реке Амур — его затянуло под винты катера преследователей.
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