Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan
В Лобне задержан иностранный гражданин, подозреваемый в истязании своей малолетней дочери. Об этом информирует РИА Новости.
По данным Следственного комитета России, с января 2024 года мужчина систематически избивал девочку и причинял ей ожоги раскаленными металлическими предметами за различные провинности.
Следователи установили, что семья находится в России нелегально, в связи с этим организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.
Дело находится под контролем центрального аппарата ведомства, ожидается, что дальнейшие действия следователей будут направлены на тщательное выяснение всех обстоятельств преступления.
Читайте также:
Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции
Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно
Следователи установили, что семья находится в России нелегально, в связи с этим организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.
Дело находится под контролем центрального аппарата ведомства, ожидается, что дальнейшие действия следователей будут направлены на тщательное выяснение всех обстоятельств преступления.
Читайте также:
Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции
Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно
Дарья Осипова