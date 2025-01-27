Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом

Полиция выплатила 600 тысяч рублей (пять тысяч фунтов стерлингов) инвалиду Бренту Нейлору в Лондоне после того, как по ошибке обвинила его в мастурбации в общественном месте. Как сообщает New York Post со ссылкой на SWNS, инцидент произошел в 2021 году и привел к разрушению жизни мужчины.