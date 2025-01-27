Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин

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Бостонский врач-извращенец Деррик Тодд обвиняется в изнасиловании и сексуальных домогательствах более чем 200 бывших пациентов и пациенток. Большинство случаев связаны с его практикой в клинике Charles River Medical Associates в Фрамингеме, Массачусетс (США). Об этом 17 января 2025 года пишет New York Post.
Тодд, бывший главный врач клинической ревматологии Бостонской больницы Brigham and Women’s Faulkner Hospital, впервые столкнулся с обвинениями в июле 2023 года после поступления анонимных жалоб.
Врачи из окружения (тогда еще) скрытого извращенца выразили сомнения в необходимости проведения гинекологических осмотров для ревматологических пациентов Тодда. Тогда же началось расследование.
По словам пациентов, некоторые так называемые «осмотры» были далеки от «нормальных». Одна из женщин испытала во время приема у Тодда столь сильную боль, что начала кричать, однако он игнорировал ее просьбы остановиться и продолжал «проверку».
Обвинения включают случаи изнасилований во время медицинских осмотров в декабре 2022 и июне 2023 года.
На данный момент Тодду предъявлены более 200 обвинений в изнасиловании, по которым мужчина не признал себя виновным. Суд освободил его под залог в $10,000 с рядом ограничений: запрет на контакт с пострадавшими, сдача паспорта и прекращение медицинской деятельности.
Десятки исков о ненадлежащем поведении включают в себя обвинения в ненужных гинекологических, анальных и грудных осмотрах. Извращенец измывался надо всеми пациентами в равной степени — среди пострадавших есть как женщины, так и мужчины. Некоторые жертвы еще подростки, в то время как другим около 60 лет.
Адвокаты 180 бывших пациентов заявляют, что это только начало уголовного дела против врача, а больница, где он работал, также может быть привлечена к ответственности за то, что не предотвратила преступления.
В сентябре 2023 года Тодд добровольно прекратил медицинскую практику, а в июле 2024 года был уволен из больницы.
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Врачи из окружения (тогда еще) скрытого извращенца выразили сомнения в необходимости проведения гинекологических осмотров для ревматологических пациентов Тодда. Тогда же началось расследование.
По словам пациентов, некоторые так называемые «осмотры» были далеки от «нормальных». Одна из женщин испытала во время приема у Тодда столь сильную боль, что начала кричать, однако он игнорировал ее просьбы остановиться и продолжал «проверку».
Фото: iStock/Rus_S
Обвинения включают случаи изнасилований во время медицинских осмотров в декабре 2022 и июне 2023 года.
На данный момент Тодду предъявлены более 200 обвинений в изнасиловании, по которым мужчина не признал себя виновным. Суд освободил его под залог в $10,000 с рядом ограничений: запрет на контакт с пострадавшими, сдача паспорта и прекращение медицинской деятельности.
Десятки исков о ненадлежащем поведении включают в себя обвинения в ненужных гинекологических, анальных и грудных осмотрах. Извращенец измывался надо всеми пациентами в равной степени — среди пострадавших есть как женщины, так и мужчины. Некоторые жертвы еще подростки, в то время как другим около 60 лет.
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Адвокаты 180 бывших пациентов заявляют, что это только начало уголовного дела против врача, а больница, где он работал, также может быть привлечена к ответственности за то, что не предотвратила преступления.
В сентябре 2023 года Тодд добровольно прекратил медицинскую практику, а в июле 2024 года был уволен из больницы.
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Мария Моисеева