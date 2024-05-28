Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая раскрыть интимную тайну

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Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая обнародовать «позорящую его» видеозапись. Об этом пишет URA.RU.
Сообщается, что на ней парень признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации. За неё мигрант вместе с напарником возле торгового центра «Мегаполис» вымогал у 26-летнего екатеринбуржца 120 000 рублей. Спустя время они начали угрожать жертве в мессенджере «WhatsApp».
Парень перевел им 50 000 рублей, а потом обратился в полицию. Оперативники смогли найти одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Его сообщника ищут. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Парень перевел им 50 000 рублей, а потом обратился в полицию. Оперативники смогли найти одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Его сообщника ищут. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова