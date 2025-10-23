Мигрант напал на ребенка в Петербурге и похитил его телефон
В многоквартирном доме на Заречной улице неизвестный мужчина восточной внешности ограбил несовершеннолетнего. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По предварительным данным, злоумышленник зашел за ребенком в лифт и применил физическую силу, схватив подростка за горло. Кроме того, мужчина похитил принадлежащий пострадавшему мобильный телефон. К счастью, ребёнок не получил телесных повреждений, однако испытал серьёзный стресс.
Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. В результате оперативных мероприятий предполагаемый правонарушитель задержан.
В настоящее время компетентные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента для установления полной картины произошедшего.
