Врачи осмотрели девочку, пострадавшую от нападения в Люберцах

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Девятилетнюю девочку, которую беспричинно избил прохожий, осмотрели врачи и отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом уполномоченный по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова сообщила в беседе с РИА Новости.
Напомним, что инцидент произошёл в четверг в ЖК «Томилино парк» в Люберцах. Неизвестный мужчина шёл навстречу возвращавшейся из школы домой девочки. Он ругался матом и бил припаркованные автомобили. Как только мужчина поравнялся с ребёнком, он со всей силы ударил девочку. После этого напавший скрылся.
По словам Мишоновой девочку осмотрели врачи и отпустили с мамой домой. Также семье предложили услуги детского психолога, который готов поработать с ребёнком.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего. Ему потребовалась медицинская помощь, поэтому мужчину отправили в больницу, после чего его доставили в отделение полиции для проведения проверки.
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По словам Мишоновой девочку осмотрели врачи и отпустили с мамой домой. Также семье предложили услуги детского психолога, который готов поработать с ребёнком.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании напавшего. Ему потребовалась медицинская помощь, поэтому мужчину отправили в больницу, после чего его доставили в отделение полиции для проведения проверки.
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Анастасия Чинкова