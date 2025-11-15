В Челябинске арестовали начальника отдела СБ ГУФСИН
Начальника отдела собственной безопасности ГУ ФСИН по Челябинской области Олега Мохова заключили под стражу по делу о коррупции.
Как пишет ТАСС, такое решение принял Центральный районный суд Челябинска. По словам собеседника агентства, фигурант проведет за решеткой до 12 января.
Ранее сообщалось, что Синарский районный суд Каменска‑Уральского поместил под арест водителя грузовика, которого обвиняют в провозе оружия на территорию ИК‑47 в Свердловской области.
В отношении него возбудили уголовные дела по статьям о незаконной покупке оружия и взрывчатых веществ.
