15 ноября 2025, 11:35

В Челябинске арестовали начальника отдела СБ ГУФСИН Мохова по делу о коррупции

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Начальника отдела собственной безопасности ГУ ФСИН по Челябинской области Олега Мохова заключили под стражу по делу о коррупции.