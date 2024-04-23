Семью мигрантов, сын которых сломал руку сверстнику, депортировали из РФ

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Родителей ребенка, сломавшего руку сверстнику во Владивостоке, депортировали из России. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на мать пострадавшего мальчика.
Отмечается, что в начале апреля третьеклассник избил сверстника с астмой, а также сломал ему две кости на руке. Драка между детьми завязалась во время игры. Кроме того, после случившегося ребенку пришлось временно отказаться от игры на барабанах из-за травмы. Это негативно сказалось на его здоровье.
Мать мальчика рассказала, что семья Феди снимала комнату у мужчины. Ни каких документов у них не было. Она пояснила, что они незаконно пересекли границу. Кое-как нашли работу и пристроили мальчика в школу, в которой не раз просили принести подтверждающие регистрацию документы, но мать откладывала это на потом.
Суд депортировал семью. Мать Феди в суде заявила, что оплатит некоторые расходы на лечение пострадавшего. Однако после высылки из России она перестала выходить на связь.
Ранее сообщалось, что 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения. Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мать мальчика рассказала, что семья Феди снимала комнату у мужчины. Ни каких документов у них не было. Она пояснила, что они незаконно пересекли границу. Кое-как нашли работу и пристроили мальчика в школу, в которой не раз просили принести подтверждающие регистрацию документы, но мать откладывала это на потом.
Суд депортировал семью. Мать Феди в суде заявила, что оплатит некоторые расходы на лечение пострадавшего. Однако после высылки из России она перестала выходить на связь.
Ранее сообщалось, что 15-летний ученик финно-угорской школы им. Элиаса Лённрота зашёл к ровеснице из гимназии № 17, у которой уже была в гостях 17-летняя студентка Колледжа культуры. Без видимых причин схватил нож и нанёс девушкам множественные ранения. Обе девушки были госпитализированы. У них диагностированы множественные проникающие колото-резаные раны головы, шеи и рук. Сейчас пациентки находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова