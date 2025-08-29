Мигрант-педофил пытался надругаться над маленькой девочкой прямо на улице
В Челябинской области задержали мигранта-педофила, который пытался надругаться над ребёнком прямо на улице. Об этом сообщает ural.tsargrad.tv.
Трагедия чуть не произошла в Копейске, где мужчина предпринял попытку склонить маленькую девочку к сексу прямо на улице.
К счастью, прохожие заметили странного мужчину около ребёнка и вовремя пресекли его чудовищные намерения.
Следственные органы СК РФ по Челябинской области взяли расследование этого дела под особый контроль. Детальный доклад о произошедшем и работе следователей был направлен главе ведомства Александру Бастрыкину.
Личность подозреваемого была оперативно установлена. Решением суда он отправлен в СИЗО.
