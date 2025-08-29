Мигрант-педофил пытался надругаться над маленькой девочкой прямо на улице

29 августа 2025, 14:12

В Челябинской области задержали мигранта за попытку надругательства над девочкой

Фото: iStock/juriskraulis

В Челябинской области задержали мигранта-педофила, который пытался надругаться над ребёнком прямо на улице. Об этом сообщает ural.tsargrad.tv.